Путин "умер" для предвыборной кампании, это технология, потом воскреснет — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вбросы о якобы "смерти" диктатора Владимира Путина являются частью предвыборной кампании в РФ. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, подобные слухи — это специальная операция Кремля, который готовит предвыборную кампанию Путина таким образом.

Он напомнил, что в марте 2024 года на территории РФ запланированы "выборы", на которых диктатор ожидаемо "победит".

"И сейчас по технологиям, которые они разрабатывают таким способом – обращают внимание на него, потом как Христос воскрес, так и у них Путин должен воскреснуть и должен начинать тур по всей России. Эти технологии понятны", — сказал Данилов.

Чиновник подчеркнул, что рано или поздно Путин умрет и выразил уверенность, что "с учетом ситуации такой процесс вскоре произойдет".

Ранее в сети появилась ничем не подтвержденная информация о якобы "смерти" Путина — скорее всего, это фейк, вброшенный российскими спецслужбами, так как подобные сообщения публиковали анонимные Telegram-каналы из России, которые в стране-агрессоре контролируются Кремлем.

17 июля 2022 года командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.

В начале июня того же года американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.

Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

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