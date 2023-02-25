"Хищники найдут причину убить убийцу". Зеленский рассказал, как в РФ падет режим Путина

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как в России падет режим диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения.

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По его словам, в России точно будет момент, когда хрупкость режима Путина будет ощущаться внутри страны.

"Тогда хищники съедят хищника. Им нужна будет причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", — сказал глава государства.

Также он заявил, что обращаться к населению РФ нет смысла.

"К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того, чтобы плакать, это колоссальная трагедия", — подчеркнул Зеленский.

17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.

В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.

Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

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Дмитро Гриниченко

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