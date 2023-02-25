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"Хищники найдут причину убить убийцу". Зеленский рассказал, как в РФ падет режим Путина

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 10:32
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как в России падет режим диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения. 

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По его словам, в России точно будет момент, когда хрупкость режима Путина будет ощущаться внутри страны. 

"Тогда хищники съедят хищника. Им нужна будет причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", — сказал глава государства.

Также он заявил, что обращаться к населению РФ нет смысла. 

"К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того, чтобы плакать, это колоссальная трагедия", — подчеркнул Зеленский.

  • 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
  • В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
  • Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

Читайте также: Зеленский не уверен, что Путин до сих пор жив. Поэтому не видит смысла в переговорах с РФ

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война владимир путин
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