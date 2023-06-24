Спецслужби України: Путін втік із Москви. Трек борту №1 на Flightradar

За даними Flightradar, о 14:16 із московського аеропорту "Внуково" вилетів урядовий Іл-96-300ПУ (RA-96022). Борт прямує у бік Валдая, де міститься резиденція диктатора Володимира Путіна.

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Борт заходить на посадку на військовий аеродром "Хотилове".

У тому ж напрямку о 14:44 із Внуково вилетів і ще один урядовий Ту-214ПУ (RA-64520).

У коментарі Українській правді джерело у спецслужбах підтвердило інформацію, що Путіна везуть на Валдай.

"У нас вже є дані, що Путін їде з Москви. Його везуть на Валдай", – сказало джерело.

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