UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спецслужбы Украины: Путин сбежал из Москвы. Трек борта №1 на Flightradar

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 15:57
Спецслужбы Украины: Путин сбежал из Москвы. Трек борта №1 на Flightradar - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото - ЕРА)

По данным Flightradar, в 14:16 из московского аэропорта "Внуково" вылетел правительственный Ил-96-300ПУ (RA-96022). Борт направляется в сторону Валдая, где находится резиденция диктатора Владимира Путина.

Борт заходит на посадку на военный аэродром "Хотилово".

В том же направлении в 14:44 из Внуково вылетел и еще один правительственный Ту-214ПУ (RA-64520).

Спецслужбы Украины: Путин сбежал из Москвы. Трек борта №1 на Flightradar

В комментарии Украинской правде источник в спецслужбах подтвердил информацию, что Путина везут на Валдай.

"У нас уже есть данные, что Путин уезжает из Москвы. Его везут на Валдай", – сказал источник.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 