Спецслужбы Украины: Путин сбежал из Москвы. Трек борта №1 на Flightradar

По данным Flightradar, в 14:16 из московского аэропорта "Внуково" вылетел правительственный Ил-96-300ПУ (RA-96022). Борт направляется в сторону Валдая, где находится резиденция диктатора Владимира Путина.

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Борт заходит на посадку на военный аэродром "Хотилово".

В том же направлении в 14:44 из Внуково вылетел и еще один правительственный Ту-214ПУ (RA-64520).

В комментарии Украинской правде источник в спецслужбах подтвердил информацию, что Путина везут на Валдай.

"У нас уже есть данные, что Путин уезжает из Москвы. Его везут на Валдай", – сказал источник.

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