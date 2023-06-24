Спецслужбы Украины: Путин сбежал из Москвы. Трек борта №1 на Flightradar
24.06.2023, 15:57
Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото - ЕРА)
По данным Flightradar, в 14:16 из московского аэропорта "Внуково" вылетел правительственный Ил-96-300ПУ (RA-96022). Борт направляется в сторону Валдая, где находится резиденция диктатора Владимира Путина.
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Борт заходит на посадку на военный аэродром "Хотилово".
В том же направлении в 14:44 из Внуково вылетел и еще один правительственный Ту-214ПУ (RA-64520).
В комментарии Украинской правде источник в спецслужбах подтвердил информацию, что Путина везут на Валдай.
"У нас уже есть данные, что Путин уезжает из Москвы. Его везут на Валдай", – сказал источник.
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