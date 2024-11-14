Путін урізав виплати окупантам, пораненим на війні

За важкі поранення виплатять 4 млн, за легкі – лише 100 000 рублів

РФ змінила виплати для поранених військових (Фото: російський пропагандистський ресурс ТАСС)

Уряд Росії за дорученням диктатора Володимира Путіна різко скоротив виплати для поранених на війні проти України, запровадивши нову шкалу компенсацій. Про це детальніше пише Центр протидії дезінформації.

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Тепер сума виплат залежить від тяжкості поранення: найбільш тяжко поранені отримуватимуть по 3 млн рублів (приблизно $30 000), а за середні поранення – 1 млн рублів (приблизно $10 000), за легкі – всього 100 000 рублів (приблизно $1000).

Як зазначає агенція Bloomberg, Росія була змушена виділяти більше свого бюджету на військові потреби, оскільки витрати на війну зростають.

Водночас Путін підвищив компенсації для російських військових, які отримали на війні тяжкі поранення і стали інвалідами, – на 1 млн рублів (приблизно $10 000), тобто сума становитиме до 4 млн рублів (приблизно $40 000). Це сталося після появи нової системи виплат, яка знизила компенсації за менш серйозні травми.

Згідно з проєктом бюджетних планів, з яким ознайомилося агентство, витрати на оборону становитимуть 6% від валового внутрішнього продукту країни у 2024 році порівняно з 2,7% за весь рік до початку повномасштабної війни.