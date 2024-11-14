РФ изменила выплаты для раненых военных (Фото: российский пропагандистский ресурс ТАСС)

Правительство России по поручению диктатора Владимира Путина резко сократило выплаты для раненых на войне против Украины, введя новую шкалу компенсаций. Об этом подробнее пишет Центр противодействия дезинформации.

Теперь сумма выплат зависит от тяжести ранения: наиболее тяжело раненые будут получать по 3 млн рублей (приблизительно $30 000) по-прежнему, а за средние ранения – 1 млн рублей (приблизительно $10 000), за легкие – всего 100 000 рублей (приблизительно $1000).

Как отмечает агентство Bloomberg, Россия была вынуждена выделять больше своего бюджета на военные нужды, поскольку расходы на войну растут.

В то же время Путин повысил компенсации для российских военных, которые получили на войне тяжелые ранения и стали инвалидами, – на 1 млн рублей (около $10 000), то есть сумма будет составлять до 4 млн рублей (около $40 000). Это произошло после появления новой системы выплат, которая снизила компенсации за менее серьезные травмы.

Согласно проекту бюджетных планов, с которым ознакомилось агентство, расходы на оборону составят 6% от валового внутреннего продукта страны в 2024 году по сравнению с 2,7% за весь год до начала полномасштабной войны.