Письменник Жадан долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія" – фото вишколу

13 бригада Національної гвардії "Хартія" виникла як добровольчий підрозділ на початку повномасштабної війни

Сергій Жадан (Фото: EPA)

Український письменник Сергій Жадан долучився до лав 13 бригади Національної гвардії "Хартія". Він поділився світлиною у себе у Facebook.

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"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл", — йдеться у дописі письменника.

Фото: Facebook

25 березня в ефірі телемарафону журналістка Марія Малевська, посилаючись на письменника, повідомила, що Жадан збирається вступити до лав бригади НГУ Хартія.

Наступного дня Жадан опублікував відео, як бійці 13 бригади НГУ Хартія за допомогою дрона закріпили прапор України на опорі ЛЕП у тилу російських окупантів.

ДОВІДКА 13 бригада Національної гвардії Хартія виникла як добровольчий підрозділ на початку повномасштабної війни. Військові обороняли Харківську область та одні з перших вийшли на кордон із РФ під час контрнаступу у вересні 2022-го.



Зараз бійці Хартії захищають країну на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Саме для бригади Хартія Сергій Жадан збирав допомогу у своїх благодійних турах. 13 бригада Національної гвардії Хартія виникла як добровольчий підрозділ на початку повномасштабної війни. Військові обороняли Харківську область та одні з перших вийшли на кордон із РФ під час контрнаступу у вересні 2022-го.Зараз бійці Хартії захищають країну на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Саме для бригади Хартія Сергій Жадан збирав допомогу у своїх благодійних турах.

З перших днів повномасштабного вторгнення низка українських зірок стали на захист держави, зокрема: фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя, Фагот із ТНМК та інші.



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