Писатель Жадан вступил в ряды 13 бригады Нацгвардии "Хартия" – фото подготовки

Сергей Жадан (Фото: EPA)

Украинский писатель Сергей Жадан вступил в ряды 13 бригады Национальной гвардии "Хартия". Он поделился фотографией у себя в Facebook.

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"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку", — говорится в сообщении писателя.

Фото: Facebook

25 марта в эфире телемарафона журналистка Мария Малевская, посылаясь на писателя, сообщила, что Жадан собирается вступить в ряды бригады НГУ "Хартия".

На следующий день Жадан опубликовал видео, как бойцы 13 бригады НГУ "Хартия" с помощью дрона закрепили флаг Украины на опоре ЛЭП в тылу российских оккупантов.

СПРАВКА 13 бригада Национальной гвардии "Хартия" возникла как добровольческое подразделение в начале полномасштабной войны. Военные обороняли Харьковскую область и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022-го.



Сейчас бойцы Хартии защищают страну на Купянско-Лиманском направлении. Именно для бригады Хартия Сергей Жадан собирал помощь в своих благотворительных турах. 13 бригада Национальной гвардии "Хартия" возникла как добровольческое подразделение в начале полномасштабной войны. Военные обороняли Харьковскую область и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022-го.Сейчас бойцы Хартии защищают страну на Купянско-Лиманском направлении. Именно для бригады Хартия Сергей Жадан собирал помощь в своих благотворительных турах.

С первых дней полномасштабного вторжения ряд украинских звезд встали на защиту государства, в частности: фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, лидер группы "Тартак" Александр Положинский, фронтмен "Антител" Тарас Тополя, Фагот из ТНМК и другие.



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