Лидер группы "Бумбокс" получил ранение после минометного обстрела

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала войны служил в теробороне, а сейчас – в патрульной полиции, получил ранение. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Минометный огонь и счастливый 300-й. Жаль, наша колонна потеряла два пикапа, однако волонтеры с этим справятся.

Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете", – написал он.

Дмитрий Смирнов

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