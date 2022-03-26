Лидер группы "Бумбокс" получил ранение после минометного обстрела
26.03.2022, 12:22
Андрей Хлывнюк. Скриншот с YouTube-канала 5 канала
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала войны служил в теробороне, а сейчас – в патрульной полиции, получил ранение. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Минометный огонь и счастливый 300-й. Жаль, наша колонна потеряла два пикапа, однако волонтеры с этим справятся.
Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете", – написал он.
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