Рада зробила 8 травня вихідним днем
29.05.2023, 16:25
Верховна Рада (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)
Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким 8 травня відзначатиметься День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. Цей день буде вихідним. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
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"Від сьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років", – написав він.
За відповідний законопроєкт (за основу та в цілому) проголосували 317 депутатів.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, проте це буде робочий день.
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