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Рада зробила 8 травня вихідним днем

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 16:25
Рада зробила 8 травня вихідним днем - Фото
Верховна Рада (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким 8 травня відзначатиметься День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. Цей день буде вихідним. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"Від сьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років", – написав він.

За відповідний законопроєкт (за основу та в цілому) проголосували 317 депутатів.

Вадим Ребрина
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Володимир Зеленський8 травняярослав жлезняк
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