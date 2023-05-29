Рада зробила 8 травня вихідним днем

Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким 8 травня відзначатиметься День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. Цей день буде вихідним. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"Від сьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років", – написав він.

За відповідний законопроєкт (за основу та в цілому) проголосували 317 депутатів.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, проте це буде робочий день.

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