Рада сделала 8 мая выходным днем

Верховная Рада приняла закон, согласно которому 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. Этот день будет выходным. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов", – написал он.

За соответствующий законопроект (за основу и в целом) проголосовали 317 депутатов.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине будут отмечать День Европы, но это будет рабочий день.

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