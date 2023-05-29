UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада сделала 8 мая выходным днем

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 16:25
Рада сделала 8 мая выходным днем - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла закон, согласно которому 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. Этот день будет выходным. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

"С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов", – написал он.

За соответствующий законопроект (за основу и в целом) проголосовали 317 депутатов.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский8 маяЯрослав Железняк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 