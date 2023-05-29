Рада сделала 8 мая выходным днем
29.05.2023, 16:25
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Верховная Рада приняла закон, согласно которому 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. Этот день будет выходным. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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"С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов", – написал он.
За соответствующий законопроект (за основу и в целом) проголосовали 317 депутатов.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине будут отмечать День Европы, но это будет рабочий день.
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