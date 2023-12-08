Рада ухвалила перенесення побудови Національного меморіального кладовища з Биківні до Гатного

Побудову Національне військове меморіальне кладовище перенесуть з Биківні до Гатного, що на Київщині

Загиблі ЗСУ (Фото: EPA, OLEG PETRASYU)

Верховна Рада під час засідання схвалила новий законопроєкт щодо розташування Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Ухвалений законопроєкт передбачає, що місце розташування кладовища визначається Кабміном, написав народний депутат. За словами Железняка – новим місцем буде Гатне на Київщині.

Водночас Геращенко нагадала, що ще в травні Рада ухвалила рішення про створення Меморіального кладовища в Биківні.

Цей закон нині ще не підписав президент Володимир Зеленський, але й не ветував. Уряд пізніше ухвалив постанову, у якій кладовище мали розташувати на території Гатненської громади Фастівського району на Київщині.

Раніше Національне військове меморіальне кладовище планували облаштувати на Лисій горі, а потім у Биківні. До 30 липня 2025 року цвинтар мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області.