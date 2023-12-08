Рада перенесла построение Национального мемориального кладбища из Быковни в Гатное
Верховная Рада во время заседания одобрила новый законопроект о расположении Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко.
Принятый законопроект предполагает, что место расположения кладбища определяется Кабмином, написал народный депутат. По словам Железняка – новым местом будет Гатное в Киевской области.
В то же время Геращенко напомнила, что еще в мае Рада приняла решение о создании Мемориального кладбища в Быковне.
Этот закон еще не подписал президент Владимир Зеленский, но и не ветировал. Правительство позже приняло постановление, в котором кладбище должно было разместить на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области.
Ранее Национальное военное мемориальное кладбище планировали обустроить на Лысой горе, а затем в Быковне. К 30 июля 2025 года кладбище должно быть построено в поселке Гатное Фастовского района Киевской области.
- 22 июля 2023 года Кабинет министров решил перенести место создания Национального военного мемориального кладбища из Киева в Киевскую область.