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Рада збільшила відпустки військовим

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 18:31
Рада збільшила відпустки військовим - Фото
Фото - ЗСУ

Рада підтримала законопроєкт 9378 щодо відпусток військовим. Згідно з ним військовим надається відпустка 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За" в цілому проголосували 270 народних обранців.

Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.

"Це частина з того законопроекту 9342, який був по виплатам військовим. Але його розгляд затягується вже до липня. Але до другого читання у основному законопроекті (9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому сьогодні 9378 немає", – написав Железняк.

Вадим Ребрина
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