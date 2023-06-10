Рада збільшила відпустки військовим

Рада підтримала законопроєкт 9378 щодо відпусток військовим. Згідно з ним військовим надається відпустка 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"За" в цілому проголосували 270 народних обранців.

Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.

"Це частина з того законопроекту 9342, який був по виплатам військовим. Але його розгляд затягується вже до липня. Але до другого читання у основному законопроекті (9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому сьогодні 9378 немає", – написав Железняк.

10 квітня 2023 року Рада проголосувала за повернення надбавки для військових у розмірі 30 000 грн, але цей законопроєкт так і не набрав чинності.

Його розкритикували Мінфін, Національний банк, МВФ і навіть військове керівництво держави.

30 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9342 про зарплати військових під час воєнного стану, який має виправити закон про повернення доплат 30 000 грн.

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