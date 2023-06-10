Рада увеличила отпуска военным

Совет поддержал законопроект 9378 по отпускам военным. Согласно ему военным предоставляется отпуск 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"За" в общей сложности проголосовали 270 народных избранников.

Отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих.

"Это часть того законопроекта 9342, который был по выплатам военным. Но его рассмотрение затягивается уже до июля. Но до второго чтения в основном законопроекте (9342) была также норма об отпуске курсантов (20 дней летняя +10 дней зимняя), но этих норм в принятом сегодня 9378 нет", – написал Железняк.

10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу.

Его раскритиковали Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства.

30 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9342 о зарплатах военных во время военного положения, который должен исправить закон о возврате доплат 30 000 грн.

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