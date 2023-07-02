Ремонт Leopard у Польщі: проєкт зупинився через суперечки Берліна та Варшави – Spiegel

Ідея створення в Польщі загальноєвропейської ремонтної бази для переданих Україні танків Leopard, ймовірно, стала жертвою протиріч між Варшавою та Берліном. Такого висновку дійшли журналісти німецького Spiegel.

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Проєкт, який був учора узгоджений на зустрічі Рамштайн у квітні і який передбачалося запустити ще до кінця травня, досі не зрушив із мертвої точки через суперечності між Польщею та Німеччиною, які ніяк не можуть узгодити параметри його створення, пише видання.

Передбачалося, що німецькі виробники танків Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повинні створити спільне підприємство та на виробничих потужностях у Глівицях та Познані створити ремонтну базу танків разом із державним польським оборонним підприємством PGZ. Витрати на ремонт танків Leopard мало взяти на себе федеральний уряд Німеччини.

Хоча чернетка договору була підготовлена за кілька днів, проте підписати її до кінця червня так і не вдалося. Як стверджує Spiegel, це відбувається через те, що польські партнери, з одного боку, підняли оцінку вартості ремонту, а з іншого відмовляється давати гарантії для відремонтованої техніки.

Крім того, зазначає видання, на долю проєкту могла вплинути зростаюча політична напруга між Варшавою та Берліном. Наприклад, уряд Польщі наполягає на вимогах до Німеччини щодо виплат компенсацій за Другу світову війну, які уряд ФРН категорично відкидає.

Spiegel наголошує, що жертвою цих протиріч стає Україна, якій життєво потрібна своєчасна допомога союзників.

На думку видання, чергову спробу врятувати спільний проєкт можуть зробити міністри оборони Німеччини та Польщі, які мають зустрітися для підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

12 квітня 2023 року прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що пропонує створити у Польщі загальноєвропейський сервісний центр для танків Abrams.

12 квітня міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Іспанія планує відправити Україні перші шість обіцяних танків Leopard 2A4 найближчими днями.

14 квітня вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні, прибули до Польщі.

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