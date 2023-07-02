RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ремонт Leopard у Польщі: проєкт зупинився через суперечки Берліна та Варшави – Spiegel

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 22:09
Ремонт Leopard у Польщі: проєкт зупинився через суперечки Берліна та Варшави – Spiegel - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Ідея створення в Польщі загальноєвропейської ремонтної бази для переданих Україні танків Leopard, ймовірно, стала жертвою протиріч між Варшавою та Берліном. Такого висновку дійшли журналісти німецького Spiegel.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Проєкт, який був учора узгоджений на зустрічі Рамштайн у квітні і який передбачалося запустити ще до кінця травня, досі не зрушив із мертвої точки через суперечності між Польщею та Німеччиною, які ніяк не можуть узгодити параметри його створення, пише видання.

Передбачалося, що німецькі виробники танків Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повинні створити спільне підприємство та на виробничих потужностях у Глівицях та Познані створити ремонтну базу танків разом із державним польським оборонним підприємством PGZ. Витрати на ремонт танків Leopard мало взяти на себе федеральний уряд Німеччини.

Хоча чернетка договору була підготовлена за кілька днів, проте підписати її до кінця червня так і не вдалося. Як стверджує Spiegel, це відбувається через те, що польські партнери, з одного боку, підняли оцінку вартості ремонту, а з іншого відмовляється давати гарантії для відремонтованої техніки.

Крім того, зазначає видання, на долю проєкту могла вплинути зростаюча політична напруга між Варшавою та Берліном. Наприклад, уряд Польщі наполягає на вимогах до Німеччини щодо виплат компенсацій за Другу світову війну, які уряд ФРН категорично відкидає.

Spiegel наголошує, що жертвою цих протиріч стає Україна, якій життєво потрібна своєчасна допомога союзників.

На думку видання, чергову спробу врятувати спільний проєкт можуть зробити міністри оборони Німеччини та Польщі, які мають зустрітися для підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НімеччинаПольщавійськова допомогатанкиRheinmetallLeopardKrauss-Maffei WegmannPGZ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 