Ремонт Leopard в Польше: проект остановился из-за споров Берлина и Варшавы – Spiegel

Идея о создании в Польше общеевропейской ремонтной базы для переданных Украине танков Leopard, вероятно, стала жертвой противоречий между Варшавой и Берлином. К такому выводу пришли журналисты немецкого Spiegel.

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Проект, который был вчерне согласован на встрече Рамштайн в апреле и который предполагалось запустить еще до конца мая, до сих пор не сдвинулся с мертвой точки из-за противоречий между Польшей и Германией, которые никак не могут согласовать параметры его создания, пишет издание.

Предполагалось, что немецкие производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны создать совместное предприятие и на производственных мощностях в Гливицах и Познани создать ремонтную базу танков вместе с государственным польским оборонным предприятием PGZ. Расходы на ремонт танков Leopard должно было взять на себя федеральное правительство Германии.

Хотя черновик договора был подготовлен за несколько дней, однако подписать его до конца июня так и не удалось. Как утверждает Spiegel, это происходит из-за того, что польские партнеры, со одной стороны, взвинтила оценку стоимости ремонта, а с другой отказывается давать гарантии для отремонтированной техники.

Кроме того, отмечает издание, на судьбу проекта могла повлиять растущая политическая напряженность между Варшавой и Берлином. Например, правительство Польши настаивает на требованиях к Германии по выплатам компенсаций за Вторую мировую войну, которые правительство ФРГ категорически отвергает.

Spiegel подчеркивает, что жертвой этих противоречий становится Украина, которой жизненно необходима своевременная помощь союзников.

По мнению издания, очередную попытку спасти совместный проект могут предпринять министры обороны Германии и Польши, которые должны встретиться для подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе.

12 апреля 2023 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предлагает создать в Польше общеевропейский сервисный центр для танков Abrams.

12 апреля министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания планирует отправить Украине первые шесть обещанных танков Leopard 2A4 в ближайшие дни.

14 апреля восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине, прибыли в Польшу.

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