Республіканці хочуть оголосити імпічмент Байдену. Він каже: Прагнуть закрити уряд

Президент США Джо Байден заявив, що у Республіканській партії хочуть оголосити йому імпічмент, аби зупинити роботу уряду. Про це він повідомив на заході щодо збору коштів від Демократичної партії у Вірджинії, цитує його Associated Press.

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За його словами, республіканці хочуть закрити федеральний уряд США своїм розслідуванням щодо імпічменту.

"Замість того щоб турбуватися стосовно розслідування, я зосереджений на речах, на яких американський народ хоче, щоб я зосередився. Послухайте, в мене є робота. Мені доводиться мати справу з проблемами, які торкаються американського народу кожного божого дня", — сказав Байден.

Раніше спікер Палати представників та лідер республіканської більшості Кевін Маккарті оголосив про початок розслідування щодо імпічменту Байдена у зв'язку з діловими операціями його сина Хантера та сімейними фінансами.

ДОВІДКА. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден і . Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах.

25 квітня 2023 року Байден офіційно оголосив про участь у президентських виборах у 2024 році.

17 травня стало відомо, що Трамп може виграти праймеріз у Республіканської партії. Його підтримує 61% виборців.

Байден зберігає перевагу над Трампом перед виборами президента США у 2024 році – опитування.

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