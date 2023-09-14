Республіканці хочуть оголосити імпічмент Байдену. Він каже: Прагнуть закрити уряд
Президент США Джо Байден заявив, що у Республіканській партії хочуть оголосити йому імпічмент, аби зупинити роботу уряду. Про це він повідомив на заході щодо збору коштів від Демократичної партії у Вірджинії, цитує його Associated Press.
За його словами, республіканці хочуть закрити федеральний уряд США своїм розслідуванням щодо імпічменту.
"Замість того щоб турбуватися стосовно розслідування, я зосереджений на речах, на яких американський народ хоче, щоб я зосередився. Послухайте, в мене є робота. Мені доводиться мати справу з проблемами, які торкаються американського народу кожного божого дня", — сказав Байден.
Раніше спікер Палати представників та лідер республіканської більшості Кевін Маккарті оголосив про початок розслідування щодо імпічменту Байдена у зв'язку з діловими операціями його сина Хантера та сімейними фінансами.
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