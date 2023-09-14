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Республіканці хочуть оголосити імпічмент Байдену. Він каже: Прагнуть закрити уряд

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14.09.2023, 12:51
Республіканці хочуть оголосити імпічмент Байдену. Він каже: Прагнуть закрити уряд - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що у Республіканській партії хочуть оголосити йому імпічмент, аби зупинити роботу уряду. Про це він повідомив на заході щодо збору коштів від Демократичної партії у Вірджинії, цитує його Associated Press.

За його словами, республіканці хочуть закрити федеральний уряд США своїм розслідуванням щодо імпічменту.

"Замість того щоб турбуватися стосовно розслідування, я зосереджений на речах, на яких американський народ хоче, щоб я зосередився. Послухайте, в мене є робота. Мені доводиться мати справу з проблемами, які торкаються американського народу кожного божого дня", — сказав Байден.

Раніше спікер Палати представників та лідер республіканської більшості Кевін Маккарті оголосив про початок розслідування щодо імпічменту Байдена у зв'язку з діловими операціями його сина Хантера та сімейними фінансами.

ДОВІДКА. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах.
  • 25 квітня 2023 року Байден офіційно оголосив про участь у президентських виборах у 2024 році.
  • 17 травня стало відомо, що Трамп може виграти праймеріз у Республіканської партії. Його підтримує 61% виборців.
  • Байден зберігає перевагу над Трампом перед виборами президента США у 2024 році – опитування. 

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Дмитро Гриниченко
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