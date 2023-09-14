Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену. Он говорит: Хотят закрыть правительство

Президент США Джо Байден заявил, что в Республиканской партии хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства. Об этом он сообщил на мероприятии по сбору средств от Демократической партии в Вирджинии, цитирует его Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, республиканцы хотят закрыть федеральное правительство США своим расследованием по импичменту.

"Вместо того чтобы беспокоиться о расследовании, я сосредоточен на вещах, на которых американский народ хочет, чтобы я сосредоточился. Послушайте, у меня есть работа. Мне приходится иметь дело с проблемами, которые затрагивают американский народ каждый божий день", — сказал Байден.

Ранее спикер Палаты представителей и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти объявил о начале расследования по импичменту Байдена в связи с деловыми операциями его сына Хантера и семейными финансами.

СПРАВКА. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Байден и . Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке.

25 апреля 2023 года Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.

17 мая стало известно, что Трамп может выиграть праймериз у Республиканской партии. Его поддерживает 61% избирателей.

Байден сохраняет преимущество над Трампом перед выборами в США в 2024 году — опрос.

Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.