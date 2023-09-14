Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену. Он говорит: Хотят закрыть правительство
Президент США Джо Байден заявил, что в Республиканской партии хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства. Об этом он сообщил на мероприятии по сбору средств от Демократической партии в Вирджинии, цитирует его Associated Press.
"Вместо того чтобы беспокоиться о расследовании, я сосредоточен на вещах, на которых американский народ хочет, чтобы я сосредоточился. Послушайте, у меня есть работа. Мне приходится иметь дело с проблемами, которые затрагивают американский народ каждый божий день", — сказал Байден.
Ранее спикер Палаты представителей и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти объявил о начале расследования по импичменту Байдена в связи с деловыми операциями его сына Хантера и семейными финансами.
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