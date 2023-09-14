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Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену. Он говорит: Хотят закрыть правительство

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 12:51
Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену. Он говорит: Хотят закрыть правительство - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что в Республиканской партии хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства. Об этом он сообщил на мероприятии по сбору средств от Демократической партии в Вирджинии, цитирует его Associated Press.

По его словам, республиканцы хотят закрыть федеральное правительство США своим расследованием по импичменту. 

"Вместо того чтобы беспокоиться о расследовании, я сосредоточен на вещах, на которых американский народ хочет, чтобы я сосредоточился. Послушайте, у меня есть работа. Мне приходится иметь дело с проблемами, которые затрагивают американский народ каждый божий день", — сказал Байден.

Ранее спикер Палаты представителей и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти объявил о начале расследования по импичменту Байдена в связи с деловыми операциями его сына Хантера и семейными финансами.

СПРАВКА. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке.
  • 25 апреля 2023 года Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.
  • 17 мая стало известно, что Трамп может выиграть праймериз у Республиканской партии. Его поддерживает 61% избирателей.
  • Байден сохраняет преимущество над Трампом перед выборами в США в 2024 году — опрос. 

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Дмитрий Гриниченко
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