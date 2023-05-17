Трамп может выиграть праймериз у республиканцев. Его поддерживает 61% избирателей – опрос

45 глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, вновь планирующий баллотироваться на пост американского президента, заручился поддержкой 61% потенциальных избирателей Республиканской партии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Morning Consult.

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Таким образом экс-глава Белого дома более чем на 40 пунктов обходит своего потенциального конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса, за которого готовы отдать свой голос 18% респондентов.

Рейтинг Трампа вырос на 1% до 43%, а Десантиса снизился на 1% по сравнению с началом мая 2023 года.

На третьем месте – бывший вице-президент Майк Пенс, у него 6%. Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами набрали всего по 4%.

Опрос проводился 12-14 мая. Мнение спросили у 3571 потенциального избирателя Республиканской партии, которые могут принять участие в праймериз. Опрос имеет погрешность в 2%.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис, пока не объявлявший официально об участии в партийных праймериз.

В марте 2023 года Трамп заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

В мае бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что Трамп не может быть главой Белого дома, поскольку стал "посмешищем" из-за своих заявлений об Украине.

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