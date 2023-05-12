Трамп стал посмешищем из-за заявлений про Украину, он не должен стать президентом — Болтон

Бывший президент США Дональд Трамп не может быть главой Белого дома, так как он стал "посмешищем" из-за своих заявлений о войне России против Украины. Такое мнение высказал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

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По его словам, Трамп не подходит на пост президента "по многим причинам".

Он отметил, что "ради блага страны" Республиканская партия должна потребовать, чтобы он немедленно и окончательно прекратил свою президентскую кампанию.

"Трамп стал посмешищем, хвастаясь, что может положить конец войне в Украине за 24 часа сразу после поражения в суде по делу о сексуальных домогательствах и клевете", — заявил Болтон.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис, который пока не объявлял официально об участии в партийных праймериз. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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