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Трамп стал посмешищем из-за заявлений про Украину, он не должен стать президентом — Болтон

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 11:31
Трамп стал посмешищем из-за заявлений про Украину, он не должен стать президентом — Болтон - Фото
Джон Болтон (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп не может быть главой Белого дома, так как он стал "посмешищем" из-за своих заявлений о войне России против Украины. Такое мнение высказал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Трамп не подходит на пост президента "по многим причинам".

Он отметил, что "ради блага страны" Республиканская партия должна потребовать, чтобы он немедленно и окончательно прекратил свою президентскую кампанию. 

"Трамп стал посмешищем, хвастаясь, что может положить конец войне в Украине за 24 часа сразу после поражения в суде по делу о сексуальных домогательствах и клевете", — заявил Болтон.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис, который пока не объявлял официально об участии в партийных праймериз. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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