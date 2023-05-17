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Байден сохраняет преимущество над Трампом перед выборами в США в 2024 году — опрос

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 15:33
Байден сохраняет преимущество над Трампом перед выборами в США в 2024 году — опрос - Фото
Джо Байден (скриншот с видео)
исправлено

На фоне относительного приближения выборов американского президента действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден опережает оппонентов из Республиканской партии, в частности своего предшественника Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, обнародованные Reuters.

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Журналисты указывают, что Байден лидирует с 44%, опережая на 6% Трампа, которого поддерживают 38% зарегистрированных избирателей.

Агентство пишет, что глава Белого дома сохраняет появившееся в течение последних нескольких месяцев преимущество. Однако Reuters отмечает, что еще в феврале 2023 года Байден отставал от Трампа на 3%.

Также, как показал опрос, 15% респондентов заявили, что если бы на выборах встретились Байден и Трамп, проголосовали бы за "какого-то другого кандидата", а 9% – не голосовали бы вообще.

64% демократов и 93% республиканцев сказали, что предпочитают кандидата в президенты, который поддерживает более жесткие меры безопасности на государственной границе.

В опросе приняли участие 4410 взрослых американцев по всей стране. Для зарегистрированных избирателей погрешность составила 2%.

СПРАВКА. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке.
  • 25 апреля 2023 года Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.
  • 17 мая стало известно, что Трамп может выиграть праймериз у Республиканской партии. Его поддерживает 61% избирателей.

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Олег Васькив
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