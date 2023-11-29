Росія вперше втратила місце у Виконавчій раді ОЗХЗ – Зеленський

Президент зазначив, що натомість Україна, Польща та Литва отримали місця на період 2024-2026 років

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що вперше в історії Росія не була обрана до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. Відповідний допис глава держави опублікував у X (Twitter).

"ОЗХЗ – дуже авторитетна міжнародна організація, і терористам в ній не місце", – написав Зеленський.

Натомість, зазначив президент, Україна, Польща та Литва отримали місця на 2024-2026 роки.

Він подякував союзникам, які проголосували проти Росії і підтримали кандидатури вище перерахованих країн.

"Менш ніж за місяць Росія вперше в історії провалила троє виборів до міжнародних органів. Це логічний результат дій Росії: її роль у міжнародних справах продовжує зменшуватися, а ізоляція зростає", – резюмував Зеленський.

28-ма конференція ОЗХО проходить в Гаазі з 27 листопада до 1 грудня.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця опублікував в X результати голосування, де Україна отримала 126 голосів, Литва – 76, Польща – 123, тоді як РФ – 65 (норма допуску – 66 голосів, – Ред.).

Водночас у 2020 році Росія грозилася вийти з ОЗХЗ. Постпред країни-агресора в ООН Василь Нєбєнзя казав, що "Москва готова буде задуматися про це, якщо організація ухвалюватиме рішення, як в ситуації з Олексієм Навальним, Скрипалями або зі звинуваченнями режиму Башара Асада".

Організація із заборони хімічної зброї створена 1997 року для контролю за виконанням Конвенції про заборону хімічної зброї. Штаб-квартира ОЗХЗ розташована в Гаазі, її виконавчу раду обирають члени організації. У 2013 році вона отримала Нобелівську премію миру.

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