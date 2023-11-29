Россию впервые в истории не избрали в Исполнительный совет ОЗХО – Зеленский

Президент отметил, что Украина, Польша и Литва получили места на период 2024-2026 годов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что впервые в истории Россия не была избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в X (Twitter).

"ОЗХО – очень авторитетная международная организация, и террористам в ней не место", – написал Зеленский.

В то же время, отметил президент, Украина, Польша и Литва получили места на 2024-2026 годы.

Он поблагодарил союзников, проголосовавших против России и поддержавших кандидатуры вышеперечисленных стран.

"Менее чем через месяц Россия впервые в истории провалила выборы в три международных органа. Это логический результат действий России: ее роль в международных делах продолжает уменьшаться, а изоляция растет", – резюмировал Зеленский.

28 конференция ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.

При этом в 2020 году Россия грозилась выйти из ОЗХО. Постпред страны-агрессора в ООН Василий Небензя говорил, что "Москва готова будет задуматься об этом, если организация будет принимать решения, как в ситуации с Алексеем Навальным, Скрипалями или с обвинениями режима Башара Асада".

Организация по запрещению химического оружия создана в 1997 году для контроля за исполнением Конвенции о запрещении химического оружия. Штаб-квартира ОЗХО находится в Гааге, ее исполнительный совет избирают члены организации. В 2013 году она получила Нобелевскую премию мира.

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