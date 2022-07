Россия систематически врет о химическом оружии Украины – заявление 52 делегаций ОЗХО

52 делегации стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовали совместное заявление, в котором резко осудили дезинформацию России о якобы возможном применении химического оружия Украиной.

Заявление опубликовано в официальном Twitter британской делегации в ОЗХО от имени 52 делегаций (всего в ОЗХО представлено 193 страны).

"Мы возмущены тем, что Россия ведет кампанию по дезинформации и неоднократно делала необоснованные заявления, что Украина применяет или готовится применить химическое оружие", – сказано в заявлении.

В тексте подчеркнуто, что "неприемлемо выдвигать подобные обвинения в адрес Украины, которая четко соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия".

Авторы заявления также опасаются, что "обвинения могут предшествовать применению химического оружия именно теми, кто их озвучивает".

On behalf of 52 States Parties including, the German Permanent Representative @GermanyinNL has delivered a joint statement to #EC100 about #Russia’s CW-related activities during its war against #Ukraine.



States from all regional groups joined the statement #CWC #OPCW pic.twitter.com/VimXRKzdui