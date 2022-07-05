UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия систематически врет о химическом оружии Украины – заявление 52 делегаций ОЗХО

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 21:24
Россия систематически врет о химическом оружии Украины – заявление 52 делегаций ОЗХО - Фото
Флаги ОЗХО (фото – Facebook OPCW)

52 делегации стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовали совместное заявление, в котором резко осудили дезинформацию России о якобы возможном применении химического оружия Украиной. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Заявление опубликовано в официальном Twitter британской делегации в ОЗХО от имени 52 делегаций (всего в ОЗХО представлено 193 страны).

"Мы возмущены тем, что Россия ведет кампанию по дезинформации и неоднократно делала необоснованные заявления, что Украина применяет или готовится применить химическое оружие", – сказано в заявлении.

В тексте подчеркнуто, что "неприемлемо выдвигать подобные обвинения в адрес Украины, которая четко соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия".

Авторы заявления также опасаются, что "обвинения могут предшествовать применению химического оружия именно теми, кто их озвучивает".

Читайте также: "Цистерны с боевыми токсинами". Зачем РФ запустила фейк о химическом оружии на Донбассе

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
химическая атака химическое оружие ОЗХО дезинформация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 