Росія накрила "касетами" городи селян у Краматорському районі: троє вбитих
Наслідки обстрілу (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Армія Росії вранці 8 вересня вдарила по селищу Черкаське у Краматорському районі Донецькій області. Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі, повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі. 

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Окупанти обстріляли Черкаське в неділю 8 вересня о 10:30, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню. Дві жінки 43 та 53 років загинули від влучання касетних боєприпасів на городи, а ще одна 45-річна мешканка була смертельно поранена у своєму будинку.

Росія накрила "касетами" городи селян у Краматорському районі: троє вбитих

Двоє чоловіків 48 та 61 років отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й черепно-мозкові травми. Їх доставили до лікарні. Найстарший постраждалий – чоловік однієї із загиблих жінок. 

Від вибухів пошкоджене одне авто та фасади, вікна й паркани мінімум у дев'яти домівках. 

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