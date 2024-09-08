Росія накрила "касетами" городи селян у Краматорському районі: троє вбитих

Один із постраждалих втратив дружину через ворожий обстріл

Наслідки обстрілу (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Армія Росії вранці 8 вересня вдарила по селищу Черкаське у Краматорському районі Донецькій області. Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі, повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.

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Окупанти обстріляли Черкаське в неділю 8 вересня о 10:30, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню. Дві жінки 43 та 53 років загинули від влучання касетних боєприпасів на городи, а ще одна 45-річна мешканка була смертельно поранена у своєму будинку.

Двоє чоловіків 48 та 61 років отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й черепно-мозкові травми. Їх доставили до лікарні. Найстарший постраждалий – чоловік однієї із загиблих жінок.

Від вибухів пошкоджене одне авто та фасади, вікна й паркани мінімум у дев'яти домівках.

7 вересня окупанти вбили двох чоловіків у Миколаєвці Донецької області. Їх тіла рятувальники дістали з-під завалів готелю.

Станом на ранок 8 вересня збільшилася кількість жертв внаслідок удару по Полтаві 3 вересня. Ще три людини померли у лікарнях, усього загиблих 58 осіб.

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