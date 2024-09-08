Россия накрыла "кассетами" огороды селян в Краматорском районе: трое убитых

Последствия обстрела (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Армия России утром 8 сентября ударила по поселку Черкасское в Краматорском районе Донецкой области. В результате обстрела есть пострадавшие и погибшие, сообщают в Донецкой областной прокуратуре.

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Оккупанты обстреляли Черкасское в воскресенье 8 сентября в 10:30, вероятно, из реактивной системы залпового огня. Две женщины 43 и 53 лет погибли от попадания кассетных боеприпасов на огороды, еще одна 45-летняя жительница была смертельно ранена в своем доме.

Двое мужчин 48 и 61 лет получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и черепно-мозговые травмы. Их доставили в больницу. Старший пострадавший – муж одной из погибших женщин.

От взрывов повреждены одно авто и фасады, окна и заборы минимум в девяти домах.

7 сентября оккупанты убили двоих мужчин в Николаевке Донецкой области. Их тела спасатели извлекли из-под завалов гостиницы

По состоянию на утро 8 сентября увеличилось количество жертв в результате удара по Полтаве 3 сентября. Еще три человека скончались в больницах, всего погибших 58 человек.

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