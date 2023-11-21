Росіяни зараз намагаються визначити себе як людей, що заперечують Україну – Снайдер

"Русифікація" тимчасово окупованих територій України для Росії полягає насамперед у знищенні всього, що вони вважають "антиросійським", але водночас росіяни не в змозі визначити себе через щось творче, і тому не можуть запропонувати нічого позитивного. Про це сказав історик Тімоті Снайдер в інтерв'ю австрійському журналісту Крістофу Бендасу.

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У розмові з журналістом йшлося про спроби окупантів "русифікувати" захоплені РФ території України.

Снайдер зауважив, що поняття "русифікації" передбачає, що існує "російська ідентичність" і її можна передати якимсь групам "неросійських" людей. Однак Снайдер "невпевнений у тому, що визначення сучасної російської ідентичності взагалі може бути позитивним".

"Якщо подивитись на сучасну політичну систему Росії, вражає те, як багато в ній засновано на запереченні чогось і на порожнечі. Таке враження, що вона існує завдяки відсутності журналістики, соціальної мобільності, заперечення правди. Тому мені важко сприймати "русифікацію" як спробу запропонувати чи впровадити якийсь позитив", – сказав історик.

Снайдер зазначає, що це спостереження є правильним і для зовнішньої політики Кремля. Особливо це стосується відносин із Заходом, тому що "у нинішньому російському політичному кліматі російським вважається той, хто боїться Заходу, заперечує чи відкидає його".

Проте, наголошує вчений, такі заперечення самі собою не створюють якусь позитивну "російську ідентичність".

Він нагадує, що Росія вдерлася в Україну через те, що Україна нібито стала "анти-Росією" і обґрунтовувала це тим, що України нібито "ніколи не існувало", а якщо так, "то вторгнення Росії не завдає Україні жодної шкоди".

"Але ж це теж не відповідає на запитання, що таке Росія. Начебто росіяни намагаються визначити себе через уявлення, що України не існує", – сказав Снайдер.

Тімоті Снайдер — американський історик та письменник, професор Єльського університету, автор кількох книг про природу тиранії та циклу лекцій про історію України. Тімоті Снайдер — американський історик та письменник, професор Єльського університету, автор кількох книг про природу тиранії та циклу лекцій про історію України. Амбасадор франдрейзингової платформи UNITED24.

Снайдер зібрав понад $1 268 000 на "Ловця шахедів" для України.

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