Россияне сейчас пытаются определить себя как людей, которые отрицают Украину – Снайдер

"Русификация" временно оккупированных территорий Украины для России заключается прежде всего в уничтожении всего, что они считают "антироссийким", но при этом россияне не в состоянии определить себя через что-то созидательное, и поэтому не могут ничего позитивного предложить. Об этом сказал историк Тимоти Снайдер в интервью австрийскому журналисту Кристофу Бендасу.

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В беседе с журналистом речь шла о попытках оккупантов "русифицировать" захваченные РФ территории Украины.

Снайдер заметил, что понятие "русификации" предполагает, что существует "русская идентичность" и ее можно передать каким-то группам "нерусских" людей. Однако Снайдер "не уверен в том, что определение современной русской идентичности вообще может быть позитивным".

"При взгляде на современную политическую систему России поражает то, как много в ней основано на отрицании чего-то и на пустоте. Такое впечатление, что она существует благодаря отсутствию журналистики, социальной мобильности, отрицании правды. Поэтому мне трудно воспринимать "русификацию" как попытку предложить или внедрить какой-то позитив", – сказал историк.

Снайдер отмечает, что это наблюдение верно и для внешней политики Кремля. Особенно это касается отношений с Западом, потому что "в нынешнем российском политическом климате русским считается тот, кто боится Запада, отрицает или отвергает его".

Однако, подчеркивает ученый, такие отрицание само по себе не создает какую-то позитивную "русскую идентичность".

Он напоминает, что Россия вторглась в Украину из-за того, что Украина якобы стала "анти-Россией" и обосновывала это тем, что Украины якобы "никогда не существовало", а раз так, "то вторжение России не причиняет Украине никакого вреда".

"Но это тоже не отвечает на вопрос, что такое Россия. Как будто русские пытаются определить себя через представление, что Украины не существует", – сказал Снайдер.

Тимоти Снайдер – американский историк и писатель, профессор Йельского университета, автор нескольких книг о природе тирании и цикла лекций об истории Украины. Тимоти Снайдер – американский историк и писатель, профессор Йельского университета, автор нескольких книг о природе тирании и цикла лекций об истории Украины. Амбассадор франдрейзинговой платформы UNITED24.

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