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Тимоти Снайдер собрал более $1 268 000 на "Ловца шахедов" для Украины

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 19:36
Тимоти Снайдер собрал более $1 268 000 на
Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер (Фото - Telegram Zelenskiy Official)

Американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал более $1 268 000 на "Ловца шахедов" для Украины. Об этом сообщил министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Шесть подобных систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. "Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше "ловцов", – написал Федоров.

Всего через франдрейзинговую платформу UNITED24 на "Ловца шахедов" задонатили 11 278 раз, сообщил он. Собрание поддержали бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон и израильский специалист в области военной истории Ювал Ной Харари.

СПРАВКА. Автономный дрон Fortem DroneHunter F700 может развивать скорость до 100 км/ч, он оборудован двумя специальными сетками, с помощью которых "охотится" на вражеские беспилотники. Радиус действия системы – 5 кв. км. Она работает автономно, но оператор при необходимости может взять управление на себя. Комплекс способен ловить дроны весом до 500 кг на высоте до 5,5 км. Такие же системы стоят на вооружении в странах НАТО. Их эффективность составляет 85%.
  • В январе Украина получила шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, в том числе иранским дронам-камикадзе.

Смотрите также: Ловцы шахедов. Появилось новое видео работы систем противодействия беспилотникам в Украине

Вадим Ребрина
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Тимоти Снайдер United24 ловец шахедов
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