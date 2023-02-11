Тимоти Снайдер собрал более $1 268 000 на "Ловца шахедов" для Украины
Американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал более $1 268 000 на "Ловца шахедов" для Украины. Об этом сообщил министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Шесть подобных систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. "Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше "ловцов", – написал Федоров.
Всего через франдрейзинговую платформу UNITED24 на "Ловца шахедов" задонатили 11 278 раз, сообщил он. Собрание поддержали бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон и израильский специалист в области военной истории Ювал Ной Харари.
- В январе Украина получила шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, в том числе иранским дронам-камикадзе.
Смотрите также: Ловцы шахедов. Появилось новое видео работы систем противодействия беспилотникам в Украине
Комментарии