UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором United24 – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 18:50
Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором United24 – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер (фото – Telegram Zelenskiy Official)

Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрайзинговой платформы UNITED24 и будет содействовать сбору средств в рамках программы "Ловец шахедов". Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент написал, что Снайдер – большой друг Украины, который в своих работах рассказывает всему миру о важности Украины, ее истории и подлинных ценностях.

"Спасибо за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они смогут помочь нам", – написал Зеленский.

  • 29 сентября сообщалось, что амбассадором United24 стал актер классической кинотрилогии "Звездные войны" Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера.

Читайте также: Тимоти Снайдер: Ядерное оружие не гарантирует победу России в войне. История на стороне Украины

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Тимоти Снайдер United24
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 