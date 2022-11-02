Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором United24 – Зеленский

Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрайзинговой платформы UNITED24 и будет содействовать сбору средств в рамках программы "Ловец шахедов". Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

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Президент написал, что Снайдер – большой друг Украины, который в своих работах рассказывает всему миру о важности Украины, ее истории и подлинных ценностях.

"Спасибо за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они смогут помочь нам", – написал Зеленский.

29 сентября сообщалось, что амбассадором United24 стал актер классической кинотрилогии "Звездные войны" Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера.

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Сергій Бережний

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