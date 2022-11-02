Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором United24 – Зеленский
02.11.2022, 18:50
Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер (фото – Telegram Zelenskiy Official)
Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрайзинговой платформы UNITED24 и будет содействовать сбору средств в рамках программы "Ловец шахедов". Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Президент написал, что Снайдер – большой друг Украины, который в своих работах рассказывает всему миру о важности Украины, ее истории и подлинных ценностях.
"Спасибо за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они смогут помочь нам", – написал Зеленский.
- 29 сентября сообщалось, что амбассадором United24 стал актер классической кинотрилогии "Звездные войны" Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера.
Читайте также: Тимоти Снайдер: Ядерное оружие не гарантирует победу России в войне. История на стороне Украины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии