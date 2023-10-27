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Росіяни вкидають "смерть" Путіна. Данілов: Він помре одного разу, але Росія не зміниться

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 17:32
Росіяни вкидають
Володимир Путін (Фото: EPA)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що смерть диктатора Володимира Путіна не змінить Росію, оскільки вона "просочена нелюдяністю". Про це він повідомив в інтерв'ю журналу Фокус.

За його словами, рано чи пізно Путін помре, але війна не закінчиться після його смерті.

"Територія, яка є сучасною Росією, просякнута нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що потрібно всіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось повинен відповідати за це", — сказав Данілов.

Він нагадав агресію Росії проти Грузії у 2008 році, коли 80-85% населення РФ негативно ставилося до грузинів.

"Що стосується України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми повинні зникнути. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Потрібно роки, щоб змінилося. Насамперед вони мають почати любити людей", – заявив секретар РНБО.

Раніше в мережі з'явилася нічим не підтверджена інформація про нібито "смерть" Путіна – швидше за все, це фейк, вкинутий російськими спецслужбами, оскільки подібні повідомлення публікували анонімні Telegram-канали з Росії, які в країні-агресорі контролюються Кремлем.
  • 17 липня 2022 року командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що не довіряє чуткам про смертельні захворювання Путіна, він назвав ці чутки прийняттям бажаного за дійсне.
  • На початку червня того ж року американське видання Newsweek написало, що, за даними розвідки США, Путін лікується від раку, а в березні на нього було скоєно замах.
  • Головне управління розвідки України також заявляло, що Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже розпочався процес зміни влади.

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Дмитро Гриниченко
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