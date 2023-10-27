Росіяни вкидають "смерть" Путіна. Данілов: Він помре одного разу, але Росія не зміниться

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що смерть диктатора Володимира Путіна не змінить Росію, оскільки вона "просочена нелюдяністю". Про це він повідомив в інтерв'ю журналу Фокус.

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За його словами, рано чи пізно Путін помре, але війна не закінчиться після його смерті.

"Територія, яка є сучасною Росією, просякнута нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що потрібно всіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось повинен відповідати за це", — сказав Данілов.

Він нагадав агресію Росії проти Грузії у 2008 році, коли 80-85% населення РФ негативно ставилося до грузинів.

"Що стосується України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми повинні зникнути. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Потрібно роки, щоб змінилося. Насамперед вони мають почати любити людей", – заявив секретар РНБО.

Раніше в мережі з'явилася нічим не підтверджена інформація про нібито "смерть" Путіна – швидше за все, це фейк, вкинутий російськими спецслужбами, оскільки подібні повідомлення публікували анонімні Telegram-канали з Росії, які в країні-агресорі контролюються Кремлем.

17 липня 2022 року командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що не довіряє чуткам про смертельні захворювання Путіна, він назвав ці чутки прийняттям бажаного за дійсне.

На початку червня того ж року американське видання Newsweek написало, що, за даними розвідки США, Путін лікується від раку, а в березні на нього було скоєно замах.

Головне управління розвідки України також заявляло, що Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже розпочався процес зміни влади.

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