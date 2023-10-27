Россияне вбрасывают "смерть" Путина. Данилов: Он умрет однажды, но Россия не изменится
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что смерть диктатора Владимира Путина не изменит Россию, так как она "пропитана бесчеловечностью". Об этом он сообщил в интервью журналу Фокус.
"Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что нужно всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это", — сказал Данилов.
Он напомнил агрессию России против Грузии в 2008 году, когда 80-85% населения РФ негативно относилось к грузинам.
"Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-нибудь изменится, это не так. Надо годы, чтобы изменилось. В первую очередь, они должны начать любить людей", — заявил секретарь СНБО.
- 17 июля 2022 года командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
- В начале июня того же года американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
- Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
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