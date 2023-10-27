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Россияне вбрасывают "смерть" Путина. Данилов: Он умрет однажды, но Россия не изменится

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 17:32
Россияне вбрасывают
Владимир Путин (Фото: EPA)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что смерть диктатора Владимира Путина не изменит Россию, так как она "пропитана бесчеловечностью". Об этом он сообщил в интервью журналу Фокус. 

По его словам, рано или поздно Путин умрет, но война не закончится после его кончины. 

"Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что нужно всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это", — сказал Данилов.

Он напомнил агрессию России против Грузии в 2008 году, когда 80-85% населения РФ негативно относилось к грузинам. 

"Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-нибудь изменится, это не так. Надо годы, чтобы изменилось. В первую очередь, они должны начать любить людей", — заявил секретарь СНБО.

Ранее в сети появилась ничем не подтвержденная информация о якобы "смерти" Путина — скорее всего, это фейк, вброшенный российскими спецслужбами, так как подобные сообщения публиковали анонимные Telegram-каналы из России, которые в стране-агрессоре контролируются Кремлем. 
  • 17 июля 2022 года командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
  • В начале июня того же года американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
  • Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

Читайте также: "Хищники найдут причину убить убийцу". Зеленский рассказал, как в РФ падет режим Путина 

Дмитрий Гриниченко
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