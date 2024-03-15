Російські пропагандисти написали, що Ані Лорак подала заявку на громадянство РФ
Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, заявили, що українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) подала заявку на отримання громадянства країни-агресора.
У повідомленнях про це посилаються на оточення артистки.
Після початку війни Росії проти України у 2014 році Лорак продовжувала виступати в РФ і не засуджувала агресію Кремля.
У 2017 році вона отримала премію "Золотий грамофон" у Кремлівському палаці в Москві з рук антиукраїнських пропагандистів.
Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році, Лорак також ніяк не висловилася про велику війну.
Лорак намагалася робити заяви, називаючи війну "хаосом", "конфліктом", і згадувала про свого брата, "який ховався від обстрілів у бомбосховищі".
- У 2018 році Лорак пропонували позбавити звання народної артистки України.
- У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський затвердив персональні економічні та інші санкції Ради національної безпеки та оборони проти співачки.
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