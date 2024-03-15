Российские пропагандисты написали, что Ани Лорак подала заявку на гражданство РФ

Еще осенью 2022 года против Лорак были введены санкции СНБО

Ани Лорак (Фото: Instagram)

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, заявили, что украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) подала заявление на получение гражданства страны-агрессора.

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В сообщениях об этом ссылаются на окружение артистки.

После начала войны России против Украины в 2014 году Лорак продолжала выступать в РФ и не осуждала агрессию Кремля.

В 2017 году она получила премию "Золотой граммофон" в Кремлевском дворце в Москве из рук антиукраинских пропагандистов.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, Лорак также никак не высказалась о большой войне.

Лорак пыталась делать заявления, называя войну "хаосом", "конфликтом", и вспоминала о своем брате, "скрывавшемся от обстрелов в бомбоубежище".

В 2018 году Лорак предлагали лишить звания народной артистки Украины.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные экономические и другие санкции Совета национальной безопасности и обороны против певицы.

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