Російські хакери атакували Міністерство оборони Великої Британії під виглядом журналістів

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Російська хакерська група RomCom намагалася зламати облікові записи працівників Міністерства оборони Великої Британії під виглядом журналістів. Атака була невдалою, але назагал за останні два роки відбулося вдвічі більше хакерських атак на оборонне відомство країни, ніж за попередній аналогічний період. Про це повідомляє Sky News.

Як зазначає телеканал, в конкретному випадку із російським угрупованням RomCom спочатку кіберзлочинці надіслали до Міноборони два листи начебто від новинної організації із журналістським запитом. Листи містили фішингові посилання.

Згодом надійшло ще декілька листів на фінансову тему, які містили посилання, що спрямовували адресатів на комерційний файлообмінник.

Код, який використали RomCom, раніше не використовувався, британська сторона дала йому назву "Дамаський павич".

Фахівці британської Міноборони вчасно знешкодили загрозу.

За даними відомства, атака російських хакерів стала однією з понад 90 000 кібератак, пов'язаних з ворожими державами, які були спрямовані проти британських збройних сил та інших підрозділів оборони за останні два роки. Цей показник удвічі більший, ніж за попередні два роки.

Зазначається, що частково це зростання пов'язане з тим, що військові вдосконалюють методи виявлення спроб атак на свої мережі. Але кількість атак та їхня складність зростають.

З огляду на це уряд Великої Британії посилив боротьбу з хакерськими загрозами та створив нове кіберкомандування для контролю за наступальними та оборонними кіберопераціями.