Росіяни незаконно затримують місцевих в окупації, намагаються створити резерви – Міноборони

Російські окупанти намагаються створити резерви з місцевих мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього вони проводять незаконні затримання чоловіків призовного віку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

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Зазначається, що ворог вдається до цього для поповнення своїх великих втрат у живій силі.

Маляр пише, що в окремих населених пунктах в окупації росіяни здійснюють облави та затримання місцевих мешканців. Під час цього чоловіків призовного віку заарештовують, переважно за надуманими приводами.

Окупанти відправляють заарештованих місцевих до спеціально обладнаних польових таборів. У них уже перебувають завезені з тюрем РФ злочинці, які погодилися воювати проти України, йдеться у повідомленні.

Маляр зазначає, що декілька таких таборів облаштовано поблизу населених пунктів Рогове та Можняківка у Луганській області. Там утримуються російські колишні ув'язнені та місцеві мешканці, яких затримали за незначні правопорушення і які не погодились підтримувати окупантів.

"На сьогодні в зазначених таборах перебувають понад 800 осіб, з ними проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця", – пише Маляр.

Вона пише, що після проходження курсу бойової підготовки з в'язнями буде укладено контракти на обов'язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України.

3 травня 2023 року у Міноборони повідомили, що РФ звозить на тимчасово окуповані території криміналітет, щоб провокувати українців.

9 травня Центр спротиву заявляв, що окупанти намагаються перезапустити систему примусової "мобілізації" на Луганщині.

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