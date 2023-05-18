Россияне незаконно задерживают местных в оккупации, пытаются создать резервы – Минобороны

Российские оккупанты пытаются создать резервы из местных жителей временно оккупированных территорий. Для этого они проводят незаконные задержания мужчин призывного возраста, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

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Отмечается, что враг прибегает к этому, чтобы пополнить свои большие потери в живой силе.

Маляр пишет, что в отдельных населенных пунктах в оккупации россияне совершают облавы и задержания местных жителей. Во время этого мужчин призывного возраста арестовывают, преимущественно по надуманным поводам.

Оккупанты отправляют арестованных местных в специально оборудованные полевые лагеря. В них уже находятся завезенные из тюрем РФ преступники, согласившиеся воевать против Украины, говорится в сообщении.

Маляр отмечает, что несколько таких лагерей обустроены вблизи населенных пунктов Рогово и Можняковка в Луганской области. Там содержатся российские бывшие заключенные и местные жители, задержанные за незначительные правонарушения и не согласившиеся поддерживать оккупантов.

"На сегодняшний день в указанных лагерях находятся более 800 человек, с ними проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые запланировано завершить в течение одного месяца", – пишет Маляр.

Она пишет, что после прохождения курса боевой подготовки с заключенными будут заключены контракты на обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины.

3 мая 2023 года в Минобороны сообщили, что РФ свозит на временно оккупированные территории криминалитет, чтобы провоцировать украинцев.

9 мая Центр сопротивления заявлял, что оккупанты пытаются перезапустить систему принудительной "мобилизации" в Луганской области.

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