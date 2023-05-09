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Оккупанты на Донбассе пытаются перезапустить систему насильной "мобилизации" – партизаны

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 15:54
Оккупанты на Донбассе пытаются перезапустить систему насильной
Мобилизация в ОРДЛО (Фото: ГУР)

Российские оккупанты на территории временно оккупированной Луганской области пытаются перезапустить систему принудительной "мобилизации". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, российские захватчики заново создают "военкоматы", поскольку действующие "учреждения" не в состоянии выполнить план по принудительной мобилизации граждан Украины, проживающих во временно оккупированной Луганской области.

Сообщается, что оккупанты создали ликвидационную комиссию для "военного комиссариата ЛНР", которым руководят местные коллаборанты, потому что он не выполнил план по мобилизации – местные жители избегают призыва всеми возможными способами.

Вместо этого оккупанты создали новый орган под названием "федеральное казенное учреждение военный комиссариат ЛНР", руководство которого назначили уже не из местных коллаборантов, а из завезенных россиян.

Как отмечается, новая структура зарегистрирована в российских реестрах уже под другим налоговым номером, чем предыдущий "военный комиссариат ЛНР".

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Наталія Медведєва
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война луганская область мобилизация цнс
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