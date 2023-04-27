Слив данных. Кремль хочет тайно набрать еще 400 000 россиян на войну против Украины – WP
В течение 2023 года Москва хочет набрать еще 400 000 военнослужащих для войны против Украины, это решение МО РФ поддержал российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку секретной информации из Пентагона.
Такая информация была получена американской разведкой методом перехвата коммуникации российских военных.
Согласно документу, в середине февраля 2023 года Путин поддержал предложение военного руководства РФ "секретно" завербовать дополнительно 400 000 военнослужащих для войны против Украины.
Согласно разведданным, российской группировке в Украине не хватает 50 000 военных на поле боя и 40 000 – в резерве.
300 000 из них планируется оставить в резерве, остальных – бросить на войну против Украины, сформировав новые подразделения или пополнить недоукомплектованные.
Против предложения выступили чиновники экономического блока правительства России. Свою позицию они аргументировали опаской того, что это может вызвать в стране дефицит рабочей силы.
- 13 апреля 2023 года журналисты WP провели собственное расследование об утечке, по их данным, его источником может быть "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
- 21 апреля глава Минобороны США Остин заявил, что утечка документов не сможет нарушить единство западных союзников.
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