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Слив данных. Кремль хочет тайно набрать еще 400 000 россиян на войну против Украины – WP

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 14:52
Слив данных. Кремль хочет тайно набрать еще 400 000 россиян на войну против Украины – WP - Фото
Российские оккупанты (Фото: росСМИ)

В течение 2023 года Москва хочет набрать еще 400 000 военнослужащих для войны против Украины, это решение МО РФ поддержал российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку секретной информации из Пентагона.

Такая информация была получена американской разведкой методом перехвата коммуникации российских военных.

Согласно документу, в середине февраля 2023 года Путин поддержал предложение военного руководства РФ "секретно" завербовать дополнительно 400 000 военнослужащих для войны против Украины.

Согласно разведданным, российской группировке в Украине не хватает 50 000 военных на поле боя и 40 000 – в резерве.

300 000 из них планируется оставить в резерве, остальных – бросить на войну против Украины, сформировав новые подразделения или пополнить недоукомплектованные.

Против предложения выступили чиновники экономического блока правительства России. Свою позицию они аргументировали опаской того, что это может вызвать в стране дефицит рабочей силы.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала об утечке в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слив и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".
  • 13 апреля 2023 года журналисты WP провели собственное расследование об утечке, по их данным, его источником может быть "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
  • 21 апреля глава Минобороны США Остин заявил, что утечка документов не сможет нарушить единство западных союзников.

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Мілана Головань
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