Остин: Слив секретных документов не разрушит единство союзников в помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин на очередном заседании союзников в Рамштайне заявил, что, несмотря на сливы секретных документов Пентагона, ничто не сможет разрушить их единство на пути к военной поддержке Украины.

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По его словам, он обсудил эту ситуацию с союзниками и был "глубоко поражен" их стремлением отвергнуть попытки разделить их в "общем деле".

"Я отношусь к этому вопросу очень серьезно. И мы продолжим тесно работать с нашими глубоко уважаемыми союзниками и партнерами. Мы не допустим, чтобы что-то нас разделило. И мы не позволим ничему разрушить наше единство", – сказал он.

Он добавил, что западные союзники продолжат оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется.

17 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Рамштайна принятия основательных решений, отвечающих амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла по видеосвязи 15 марта 2023 года. Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.

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Мілана Головань

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