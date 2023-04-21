Остин: Слив секретных документов не разрушит единство союзников в помощи Украине
Министр обороны США Ллойд Остин на очередном заседании союзников в Рамштайне заявил, что, несмотря на сливы секретных документов Пентагона, ничто не сможет разрушить их единство на пути к военной поддержке Украины.
По его словам, он обсудил эту ситуацию с союзниками и был "глубоко поражен" их стремлением отвергнуть попытки разделить их в "общем деле".
"Я отношусь к этому вопросу очень серьезно. И мы продолжим тесно работать с нашими глубоко уважаемыми союзниками и партнерами. Мы не допустим, чтобы что-то нас разделило. И мы не позволим ничему разрушить наше единство", – сказал он.
Он добавил, что западные союзники продолжат оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется.
- 17 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Рамштайна принятия основательных решений, отвечающих амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя.
- Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла по видеосвязи 15 марта 2023 года. Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.
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