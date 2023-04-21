UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Остин: Слив секретных документов не разрушит единство союзников в помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 12:47
Остин: Слив секретных документов не разрушит единство союзников в помощи Украине - Фото
Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин на очередном заседании союзников в Рамштайне заявил, что, несмотря на сливы секретных документов Пентагона, ничто не сможет разрушить их единство на пути к военной поддержке Украины.

По его словам, он обсудил эту ситуацию с союзниками и был "глубоко поражен" их стремлением отвергнуть попытки разделить их в "общем деле".

"Я отношусь к этому вопросу очень серьезно. И мы продолжим тесно работать с нашими глубоко уважаемыми союзниками и партнерами. Мы не допустим, чтобы что-то нас разделило. И мы не позволим ничему разрушить наше единство", – сказал он.

Он добавил, что западные союзники продолжат оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется.

  • 17 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Рамштайна принятия основательных решений, отвечающих амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя.
  • Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла по видеосвязи 15 марта 2023 года. Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.

Смотрите также: Сегодня ключевой Рамштайн, Резников уже встретился с главой Пентагона: что на повестке дня

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война слив рамштайн единство Ллойд Остин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 