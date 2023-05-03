Россия свозит криминалитет, чтобы запугивать и провоцировать украинцев в оккупации – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что захватчики свозят на временно оккупированные территории группы провокаторов, состоящих из криминалитета. Это делается для устрашения украинцев, написала она.

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По ее словам, с целью содержания общества в страхе оккупанты "целенаправленно обостряют криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях".

"Для этого используются специально подготовленные группы провокаторов, которые сформированы в основном из лиц, имеющих криминальное прошлое", – написала заместитель министра.

Она отметила, что таким образом оккупационные власти намеренно провоцируют увеличение острых конфликтов в общественных местах, которые затем перерастают в жестокое избиение граждан несогласных с российским оккупационным режимом.

"В частности, большинство массовых драк, в населенном пункте Стрелковое Херсонской области, в результате которых граждане получили значительные телесные повреждения, "следователями" классифицированы как не имеющие состава преступления, а виновных российских провокаторов нельзя привлечь к уголовной ответственности", – написала Маляр.

Она отметила, что РФ прибегает к подобной тактике для того, чтобы "проще реализовывать свои преступные намерения". Ранее они использовали "воров в законе" в 2014-2015 годах для дестабилизации ситуации в Украине.

"Итак, если они завозят своих преступников на временно оккупированные территории, значит, не так у них там все просто. Приходится расшатывать и запугивать для интеграции "русского мира", – подытожила она.

26 апреля 2023 года Маляр заявила, что Россия пытается изменить этнический состав населения на оккупированных территориях.

2 мая заместитель министра обороны прокомментировала оценки США по потерям оккупантов: "Более или менее адекватные, но не совсем точные".

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Артем Джеріпа

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