UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия свозит криминалитет, чтобы запугивать и провоцировать украинцев в оккупации – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 16:50
Россия свозит криминалитет, чтобы запугивать и провоцировать украинцев в оккупации – Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото: пресс-служба ОП)

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что захватчики свозят на временно оккупированные территории группы провокаторов, состоящих из криминалитета. Это делается для устрашения украинцев, написала она.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По ее словам, с целью содержания общества в страхе оккупанты "целенаправленно обостряют криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях".

"Для этого используются специально подготовленные группы провокаторов, которые сформированы в основном из лиц, имеющих криминальное прошлое", – написала заместитель министра.

Она отметила, что таким образом оккупационные власти намеренно провоцируют увеличение острых конфликтов в общественных местах, которые затем перерастают в жестокое избиение граждан несогласных с российским оккупационным режимом.

"В частности, большинство массовых драк, в населенном пункте Стрелковое Херсонской области, в результате которых граждане получили значительные телесные повреждения, "следователями" классифицированы как не имеющие состава преступления, а виновных российских провокаторов нельзя привлечь к уголовной ответственности", – написала Маляр.

Она отметила, что РФ прибегает к подобной тактике для того, чтобы "проще реализовывать свои преступные намерения". Ранее они использовали "воров в законе" в 2014-2015 годах для дестабилизации ситуации в Украине.

"Итак, если они завозят своих преступников на временно оккупированные территории, значит, не так у них там все просто. Приходится расшатывать и запугивать для интеграции "русского мира", – подытожила она.

  • 26 апреля 2023 года Маляр заявила, что Россия пытается изменить этнический состав населения на оккупированных территориях.
  • 2 мая заместитель министра обороны прокомментировала оценки США по потерям оккупантов: "Более или менее адекватные, но не совсем точные".

Читайте также: Маляр: Не стоит ждать дня начала контрнаступления, оно уже происходит

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупация криминалитет Анна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 