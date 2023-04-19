Маляр: Не стоит ждать дня начала контрнаступления, оно уже идет

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что не стоит ждать какого-то конкретного дня, когда ВСУ объявят о начале контрнаступления. По ее словам, контрнаступательные действия уже идут. Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона.

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"Не будет такого дня, когда Вооруженные Силы скажут: завтра начинаем контрнаступление... Планы ВСУ — это секретная информация... И не надо сводить контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям..." – сказала замминистра.

По ее словам, говорить о контрнаступлении "узко" – некорректно, потому что это "огромный комплекс различных действий и мер, которые сейчас осуществляют Вооруженные Силы". "Это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий: и оборонительных, и наступательных. Но все вместе, если говорить о нашей стратегической цели, это можно называть мерами контрнаступательных действий", – сказала Маляр.

Она уточнила, что речь идет, в том числе, о подготовке техники, резервов и т.д.

Кроме того, Маляр согласилась, что и актуальная ситуация на поле боя, например в Бахмуте, является "элементом контрнаступления".

"На самом деле все это уже происходит. И контрнаступательные действия проходят сейчас на востоке", – сказала Маляр.

13 апреля президент Владимир Зеленский провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой. Обсудили управление передовой и обеспечение активных военных действий Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательное решение о контрнаступлении ВСУ будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени.

Вадим Ребрина

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