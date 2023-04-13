Президент Владимир Зеленский провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой. Обсудили управление передовой и обеспечение активных военных действий Украины. Об этом президент рассказал в видеообращении.

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"Провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно. И наши действия будут мощными", – сказал Зеленский.

"Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму", – добавил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что детали наступления ВСУ знают четыре-пять человек на планете.

Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления, утверждает Данилов.

Премьер-министр Денис Шмигаль прогнозирует контрнаступление на лето.

Вадим Ребрина

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