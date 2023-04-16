Данилов: Окончательное решение о контрнаступлении примут с учетом всех обстоятельств
Окончательное решение о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время. Так ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на вопрос, повлияет ли утечка секретных документов Пентагона на сроки контрнаступления.
"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона. Наша сторона принимает решения. Наши военные во главе с верховным главнокомандующим принимают окончательные решения и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации", – пояснил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что решением стратегических вопросов занимается очень ограниченный круг людей.
"Решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время", – заявил Данилов.
- 12 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на планы военного руководства Украины по контрнаступлению.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в утечке была часть правдивых данных об Украине, но они уже неактуальны.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на наступление Украины.
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