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Данилов: Окончательное решение о контрнаступлении примут с учетом всех обстоятельств

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 11:21
Данилов: Окончательное решение о контрнаступлении примут с учетом всех обстоятельств - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Окончательное решение о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время. Так ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на вопрос, повлияет ли утечка секретных документов Пентагона на сроки контрнаступления.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона. Наша сторона принимает решения. Наши военные во главе с верховным главнокомандующим принимают окончательные решения и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации", – пояснил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что решением стратегических вопросов занимается очень ограниченный круг людей.

"Решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время", – заявил Данилов.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет". 13 апреля ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона.
Наталія Медведєва
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утечка контрнаступление Алексей Данилов война
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