Утечка документов Пентагона не может повлиять на результат наступления Украины — Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на наступление Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
По его словам, он разговаривал со своими коллегами из США после того, как об утечке стало известно.
"У нас есть связь с соответствующими службами в США и буквально с первых часов мы начали общаться", — сказал Буданов.
Он отметил, что ситуация с документами не несет риска ущерба отношениям Украины и США.
Также начальник ГУР подчеркнул, что утечка не повлияет на ситуацию на поле боя, так как Украина переживает второй год большой войны против России.
"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы нет, тем лучше. На реальные результаты наступательной операции это повлиять не сможет", — резюмировал разведчик.
- Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных.
- Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
- The New York Times сегодня написала, что за утечкой может стоять 21-летний нацгвардеец Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра.
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