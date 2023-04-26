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Россия пытается изменить этнический состав населения в оккупированных районах – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 11:24
Россия пытается изменить этнический состав населения в оккупированных районах – Минобороны - Фото
Анна Маляр (фото - ее страница в Facebook)

Государство-агрессор Россия пытается изменить этнический состав населения во временно оккупированных районах Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам замглавы Минобороны, повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины Россия наиболее активно пытается в Луганской области.

С этой целью правительство России инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов РФ значительного числа лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения.

Маляр отметила, что переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса.

В то же время, подчеркнули в Минобороны, местных жителей временно оккупированной территории, особенно подозреваемых в проукраинской позиции, российские оккупанты под различными предлогами продолжают депортировать в РФ.

"Таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", – заявила Маляр.

  • 23 марта сообщалось, что наемники террористической организации Группа Вагнера начали депортацию жителей околиц Бахмута. 

Читайте также: Похищение детей Россией. Эксперты ОБСЕ прибыли в Украину для сбора данных о депортации

Наталія Медведєва
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война военные преступления депортация Анна Маляр
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