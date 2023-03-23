Вагнеровцы депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию – Центр сопротивления
23.03.2023, 18:19
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)
Наемники террористической организации Группа Вагнера начали депортацию жителей предместий Бахмута. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Как отмечается, вагнеровцы принудительно вывозят местных жителей в захваченные районы Луганской области, где украинцы проходят "фильтрацию".
После этого жителей пригорода Бахмута депортируют в Пермь и другие отдаленные районы России.
- 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.
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