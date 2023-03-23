UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вагнеровцы депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 18:19
Вагнеровцы депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию – Центр сопротивления - Фото
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Наемники террористической организации Группа Вагнера начали депортацию жителей предместий Бахмута. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, вагнеровцы принудительно вывозят местных жителей в захваченные районы Луганской области, где украинцы проходят "фильтрацию".

После этого жителей пригорода Бахмута депортируют в Пермь и другие отдаленные районы России.

Читайте также: Медведев пугает МУС ракетным ударом за ордер на арест Путина. В Гааге отреагировали

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера депортация бахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 