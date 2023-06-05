RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни пишуть, що "вбили" Буданова. РНБО: Черговий фейк після Залужного та Сирського

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 11:17
Росіяни пишуть, що
Кирило Буданов (Фото: скріншот з відео)

Російські пропагандисти розповсюджують фейк про нібито "вбивство" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

Аналітики заявляють, що ворог поширює повідомлення про те, що Буданов "загинув" при ракетному ударі по Києву, а в Національному центрі "Український дім" уже нібито "йде підготовка до похорону".

РНБО наголошує — це черговий фейк Москви після невдалої кампанії про "арешт", "поранення" та "вбивство" головкома Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

"Російська пропаганда намагається вкотре посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження такого фейку", — сказано в повідомленні.

Читайте також: Буданов про майбутнє Росії: На них чекають дуже важкі часи. Не питання десятиліть, швидше

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакирило будановРНБОрозвідкапропагандадезінформація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 