Росіяни пишуть, що "вбили" Буданова. РНБО: Черговий фейк після Залужного та Сирського
Російські пропагандисти розповсюджують фейк про нібито "вбивство" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
Аналітики заявляють, що ворог поширює повідомлення про те, що Буданов "загинув" при ракетному ударі по Києву, а в Національному центрі "Український дім" уже нібито "йде підготовка до похорону".
РНБО наголошує — це черговий фейк Москви після невдалої кампанії про "арешт", "поранення" та "вбивство" головкома Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
"Російська пропаганда намагається вкотре посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження такого фейку", — сказано в повідомленні.
- Раніше глава ГУР Буданов сказав, що плани Кремля провалилися ще в той момент, коли влада Росії остаточно повірила своїй пропаганді, і що голова Чечні Рамзан Кадиров має проблеми зі здоров'ям, а також наркотичну залежність.
- Росія не готова до війни на десятиліття, і що швидше вона дасть Україні спокій, то більше у неї буде шансів зберегти власну цілісність, вважає Буданов.
- Буданов прогнозував "вирішальну битву" між Україною та РФ до кінця весни 2023 року.
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