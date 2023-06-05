Росіяни пишуть, що "вбили" Буданова. РНБО: Черговий фейк після Залужного та Сирського

Російські пропагандисти розповсюджують фейк про нібито "вбивство" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Аналітики заявляють, що ворог поширює повідомлення про те, що Буданов "загинув" при ракетному ударі по Києву, а в Національному центрі "Український дім" уже нібито "йде підготовка до похорону".

РНБО наголошує — це черговий фейк Москви після невдалої кампанії про "арешт", "поранення" та "вбивство" головкома Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

"Російська пропаганда намагається вкотре посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження такого фейку", — сказано в повідомленні.

Читайте також: Буданов про майбутнє Росії: На них чекають дуже важкі часи. Не питання десятиліть, швидше

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.