Россияне пишут, что "убили" Буданова. СНБО: Очередной фейк после Залужного и Сырского

Российские пропагандисты распространяют фейк о якобы "убийстве" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики заявляют, что враг распространяет сообщения о том, что Буданов "погиб" при ракетном ударе по Киеву, а в Национальном центре "Украинский дом" уже якобы "идет подготовка к похоронам".

СНБО подчеркивает — это очередной фейк Москвы после неудачной кампании об "аресте", "ранении" и "убийстве" главкома Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского.

"Российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения путем распространения подобного фейка", — сказано в сообщении.

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