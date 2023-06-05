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Россияне пишут, что "убили" Буданова. СНБО: Очередной фейк после Залужного и Сырского

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 11:17
Россияне пишут, что
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Российские пропагандисты распространяют фейк о якобы "убийстве" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Аналитики заявляют, что враг распространяет сообщения о том, что Буданов "погиб" при ракетном ударе по Киеву, а в Национальном центре "Украинский дом" уже якобы "идет подготовка к похоронам".

СНБО подчеркивает — это очередной фейк Москвы после неудачной кампании об "аресте", "ранении" и "убийстве" главкома Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского

"Российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения путем распространения подобного фейка", — сказано в сообщении.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитрий Гриниченко
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