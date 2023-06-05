Россияне пишут, что "убили" Буданова. СНБО: Очередной фейк после Залужного и Сырского
Российские пропагандисты распространяют фейк о якобы "убийстве" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
Аналитики заявляют, что враг распространяет сообщения о том, что Буданов "погиб" при ракетном ударе по Киеву, а в Национальном центре "Украинский дом" уже якобы "идет подготовка к похоронам".
СНБО подчеркивает — это очередной фейк Москвы после неудачной кампании об "аресте", "ранении" и "убийстве" главкома Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского.
"Российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения путем распространения подобного фейка", — сказано в сообщении.
- Ранее глава ГУР Буданов сказал, что планы Кремля провалились еще в тот момент, когда власть России окончательно поверила собственной пропаганде, и Рамзан Кадыров испытывает проблемы со здоровьем, а также имеет наркотическую зависимость.
- Россия не готова к войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить свою целостность, считает Буданов.
- Буданов прогнозировал "решающую битву" между Украиной и РФ до конца весны 2023 года.
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